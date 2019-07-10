Зрение юных пензенцев будут лечить на новом оборудовании

В офтальмологическое отделение Пензенской областной детской клинической больницы поступило новое оборудование. Теперь диагностику глаз маленьких пациентов можно провести за считанные минуты и с минимальным дискомфортом.

Автоматический рефлектометр или аппарат для диагностики остроты зрения, значительно облегчил работу врачей. Раньше осматривать маленьких пациентов приходилось механическим путем, при помощи скиаскопических линеек. Теперь, помимо рефлектометра, в работе помогают линзы Гольдмана.

«Они применяются для осмотра и исследования патологии глазного дна и передней камеры. Пациенту закапывается анестезия, ставится линза и производится осмотр. Можно увидеть разрывы, которые приводят к отслоению сетчатки», - рассказал врач-офтальмолог Пензенской области детской клинической больницы имени Филатова Владимир Моисеев.

Теперь специалисты могут поставить точный диагноз в более короткий срок. Покупка нового оборудования обошлась более чем в 500 тысяч рублей. Средства были выделены за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

«В закупках сегодня еще находятся дополнительные единицы оборудования по офтальмологии, такие как аппарат для стимуляции цилиарной мышцы, для лазерного лечения амблиопии и еще ряд единиц техники, которая будет носить не диагностический, а больше оздоровительный характер. По офтальмологии практически полностью обновим линейку устройств», - сказал главный врач Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова Максим Баженов.

На закупку дополнительного оборудования из бюджетных средств региона выделено около двух миллионов рублей. Его поступления в больнице ожидают осенью.