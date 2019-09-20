Жительница Богословки пожаловалась на частое отключение коммуникаций

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2019, 14:03Общество
Жительница села Богословки Пензенского района рассказала в «Жалобной книге» информагентства о том, что в населенном пункте часто отключают коммуникации.
«Безобразие происходит с отключением в Богословке газа, света и воды. 17 сентября в 7:45 отключили воду, не дав людям даже собраться на работу, 19 сентября отключили газ, дома холодно, была включена печка, ужин приготовить нет возможности. Об отключении не сообщили, а все дело в том, что подключают новые дома», - написала женщина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 сентября 2019, 18:11В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон
20 сентября 2019, 17:59В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров
20 сентября 2019, 17:37В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»
20 сентября 2019, 17:06Зареченцы смогут добираться до места назначения втрое быстрее
20 сентября 2019, 16:36Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура
20 сентября 2019, 16:04«Дети ходят по проезжей части». Кузнечанка рассказала о лужах возле школы
20 сентября 2019, 15:34В Заре пройдут соревнования по картингу
20 сентября 2019, 15:04Пензенец подарил городу арт-объект