Жительница Богословки пожаловалась на частое отключение коммуникаций

Жительница села Богословки Пензенского района рассказала в «Жалобной книге» информагентства о том, что в населенном пункте часто отключают коммуникации.

«Безобразие происходит с отключением в Богословке газа, света и воды. 17 сентября в 7:45 отключили воду, не дав людям даже собраться на работу, 19 сентября отключили газ, дома холодно, была включена печка, ужин приготовить нет возможности. Об отключении не сообщили, а все дело в том, что подключают новые дома», - написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».