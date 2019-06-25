Жители поселка в Пензенском районе нашли в реке труп

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25 июня 2019, 17:58Происшествия
В Пензенском районе следователи проводят проверку по факту смерти 68-летнего мужчины.
Вечером 24 июня жители поселка Ардымский увидели в реке труп мужчины. Известно, что он был болен, его самочувствие могло ухудшиться в любой момент.
«При первоначальном осмотре никаких телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.
Устанавливаются все обстоятельства гибели пенсионера, после окончания проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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