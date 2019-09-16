Жители Пензы отметят праздник винограда

В пензенской библиотеке им. В. Г. Белинского 20 сентября пройдет традиционный праздник винограда (0+).

Дачники и садоводы, а также члены библиотечного клуба по интересам «Встреча» продемонстрируют урожай винограда 2019 года. Гости праздника смогут познакомиться со специальной литературой, обменяться опытом, сравнить эффективность современных агротехник, а также узнать мнения специалистов.

Как сообщили в пресс-службе управления культуры города Пензы, на мероприятии можно будет продегустировать представленные на выставке ароматные ягоды.

Мероприятие состоится в 16:00. Вход - свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».