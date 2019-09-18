Зареченцев побили из-за просьбы не пить во дворе

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18 сентября 2019, 15:04Криминал
Жители города Заречного Пензенской области сделали замечание компании, распивавшей алкоголь на улице, за что их избили. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых.
Зареченцам не понравилось, что во дворе их дома устроили пьянку. По их словам, несколько парней пили алкоголь и громко ругались матом. Граждане подошли к ним и сделали замечание, что разозлило молодых людей.
«Нанеся телесные повреждения местным жителям, парни скрылись в неизвестном направлении», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Стражи порядка, патрулировавшие район, разыскали подозреваемых и задержали их. Потерпевшие опознали хулиганов. С ними будут разбираться сотрудники полиции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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