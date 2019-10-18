Юным пензенским экологам вручили благодарственные письма

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18 октября 2019, 19:02Общество
В Пензе наградили активных юных экологов - участников общественного движения «Зеленая волна». За лето они совершили несколько экорейдов: исследовали водоемы и ландшафт, выезжали на места несанкционированных свалок, проводили уборки.
Экспедиции были не только в черте города, но и по всей области. Отметим, что вместе с активистами в пресс-туры выезжала съемочная группа «Экспресса». Так, на сайте телеканала можно увидеть фильмы об экологической работе волонтеров.
Одним из ключевых мест масштабного исследования участников движения «Зеленая волна» стал песчаный карьер в поселке Чаадаевка Городищенского района. Волонтеры выясняли, как промышленная добыча полезных ископаемых повлияла на природу. За лето активисты совершили десяток выездов в районы области, изучали не только состояние почвы, но и водных объектов.
«Были в Мокшане в пойме реки, исследовали состояние ландшафтов. В ходе своей деятельности дети делали определенные выводы, создавали проекты, научные работы», - рассказа член совета пензенского областного отделения Русского географического общества Наталья Филатова.
Сейчас в ряды экологического движения «Зеленая волна» входят более 4000 человек - это и дети, и взрослые, и пенсионеры. По итогам работы 2019 года самым активным вручили благодарственные письма. Среди тех, кто отличился в этом сезоне, Шамиль Коньков - старшеклассник школы №59. Он не пропустил практически ни одного экологического рейда.
Деятельность активистов «Зеленой волны» не прекратится даже с наступлением зимы. Экологические дозоры с выездами на места сменятся на аналитические исследования, архивную работу и встречи с профессиональными экологами. А сейчас по итогам экспедиций школьники готовят научные статьи, с которыми будут выступать на конференциях.
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