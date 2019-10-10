Юный водитель Land Rover попал в больницу после ДТП в центре Пензы

В центре Пензы в ночь на 10 октября столкнулись дорогая иномарка и отечественная легковушка.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла в 22:50. За рулем Land Rover находился 22-летний парень, а Lada Priora управлял 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали водитель дорогой иномаркм, а также несовершеннолетняя девушка и 23-летний парень, которые были пассажирами. Всех их с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».