Юный водитель Land Rover попал в больницу после ДТП в центре Пензы

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10 октября 2019, 13:33Происшествия
В центре Пензы в ночь на 10 октября столкнулись дорогая иномарка и отечественная легковушка.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла в 22:50. За рулем Land Rover находился 22-летний парень, а Lada Priora управлял 23-летний молодой человек.
В результате ДТП пострадали водитель дорогой иномаркм, а также несовершеннолетняя девушка и 23-летний парень, которые были пассажирами. Всех их с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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