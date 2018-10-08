Юных пензенцев приглашают на уроки брейк-данса

Брейкинг - как стиль жизни. Региональная федерация брейк-данса - в поисках новых талантов. Для будущих танцоров и их родителей тренеры организовали презентацию танцевального направления, на которой провели так называемый хип-хоп экскурс.

Энергичный бэкспин на полу удивил многих, особенно самых маленьких. Несмотря на юный возраст, каждый из них мечтает стать настоящим би - боем, танцевать брейкинг также виртуозно, как и наставники. Но работа над подобными техническими элементами - уже высший пилотаж. Прежде ребят учат основным элементам танца, тренируют выносливость и ловкость.

«Через какое-то время после того, как человек пришел на занятия, тренер уже смотрит, в каком направлении двигаться: больше в танцевальных областях, или это физкультура. Направлений очень много в брейкинге, и тренер обязан с помощью профессионального навыка определить путь человека», - подчеркнул тренер по брейк-дансу Максим Дудкин.



Развитие гибкости и координации, вкуса к музыке, танцу и образу, а также уроки акробатики и плавания. Все это ждет каждого, кто захочет стать частью брейкинг-команды. В группах занимается по 50 человек. Тренеры стараются не делить ребят по возрасту - тут важен только опыт.



«Есть новые ребята, кто приходит в этом сезоне, кто занимается недавно. Мы хотим им донести всю многогранность брейкинга и вообще хип-хоп культуры в целом, что это все интересно, классно, все сейчас на подъеме в России», - сказал президент общественной организации «Федерация брейк-данса Пензенской области» Артем Бачинин.

В областной федерации готовы принять в группы всех желающих. Самые активные станут участниками региональных, окружных и всероссийских чемпионатов и фестивалей.