Все – в огне. Крупный пожар в Арбеково снял случайный свидетель

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22 мая 2019, 10:33Происшествия
Ночной пожар на проспекте Победы в Пензе попал на видеозапись, которую разместили в соцсети.
На записи, которая сделана в час ночи 22 мая, видно, как огонь полностью охватил строение. На месте работало несколько пожарных расчетов. Пользователи отметили, что примерно в это месте находится шашлычная, однако неизвестно, что именно загорелось.
Официальных данных о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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