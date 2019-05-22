Все – в огне. Крупный пожар в Арбеково снял случайный свидетель

Ночной пожар на проспекте Победы в Пензе попал на видеозапись, которую разместили в соцсети .

На записи, которая сделана в час ночи 22 мая, видно, как огонь полностью охватил строение. На месте работало несколько пожарных расчетов. Пользователи отметили, что примерно в это месте находится шашлычная, однако неизвестно, что именно загорелось.

Официальных данных о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».