Все-таки уходит. Пензенский «Дизель» покидает нападающий Данил Савунов

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16 июля 2019, 11:34Спорт
В группе пензенского хоккейного клуба появилась информация о переходе 18-летнего нападающего Данила Савунова в санкт-петербургский «СКА».
За подающего надежды игрока, который в этом году был вызван в национальную сборную, сурский клуб получит денежную компенсацию. Уход Данила Савунова прокомментировал главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.
«Для нас это, безусловно, огромная потеря. Но для «СКА» это очень сильное приобретение, а для самого Данила – большой шаг вперед. В свои юные годы он по-взрослому профессионально относится к тренировкам, умеет слушать и слышать тренеров и, что важно, выполнять установки. У игрока - хорошее катание и владение клюшкой, он в хорошем смысле по-спортивному злой, а самое главное, обладает прекрасным игровым мышлением, может быстро принять правильное решение в сложной ситуации. При этом он ответственный, дисциплинированный и скромный. Для Данила переход в «СКА», один из лучших клубов Европы, несомненно, является движением «вверх» по карьерной лестнице», - отметил он.
Алексей Ваулин от имени всего тренерского штаба «Дизеля» пожелал Данилу Савунову успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, ранее в интервью информагентству главный тренер пензенского клуба сообщал о том, что из трех игроков, которые были вызваны в национальную сборную, в Пензе останется играть только Данил Савунов. Однако оказалось, что нападающий все-таки покинет стан «Дизеля», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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