Вкладчики «Инвест-Гаранта» готовят обращение в Следственный комитет России

Пострадавшие от деятельности финансовой организации из Пензы собирают подписи для обращения в федеральные ведомства. Обманутые вкладчики рассчитывают вернуть потерянные деньги. Напомним, ущерб, нанесенный компанией, превысил миллиард рублей.

Они с самого начала заявляли, что пойдут до конца. Лишь бы вернуть деньги, когда-то вложенные в финансовую организацию, которая занималась инвестициями. Пострадавшие пензенцы настаивают, что ничего общего эта компания с понятием «финансовая пирамида» якобы не имеет, и это уже доказало следствие. Об источниках прибыли компании ее вкладчики знали, что называется, понаслышке.

Сейчас против организаторов бизнеса заведены уголовные дела по двум статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества». Правоохранители сообщают о трех тысячах пострадавших в девяти регионах России. Как говорят сами вкладчики, около 40% пострадавших от действий финансовой организации никуда не обращались. У многих ущерб исчисляется миллионами рублей. Зачастую это отложенные за много лет пенсии.

В общей сложности ущерб превысил миллиард рублей. Сейчас люди собирают подписи для коллективного обращения в Следственный комитет России с просьбой заняться расследованием дела. Пострадавшие рассчитывают, что их проблема решится на федеральном уровне.

В Пензенской области для пострадавших вкладчиков начала работу «горячая линия» - 59-94-69.