06 сентября 2019, 14:03Общество

Виктор Кувайцев пообщался с сотрудниками Центробанка

Мэр Виктор Кувайцев посетил пензенское отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«С трудовым коллективом обсудили перспективы развития города, особенности реализации нацпроекта БКАД и программы по формированию современной городской среды, создание дополнительных парковок в центральной части города», - написал мэр.

Также Виктор Кувайцев посетил музей Центробанка, где представлены денежные знаки разных времен, документы, фотографии - вся история развития финансовой системы области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 117

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ