Виктор Кувайцев пообщался с сотрудниками Центробанка

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06 сентября 2019, 14:03Общество
Мэр Виктор Кувайцев посетил пензенское отделение Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
«С трудовым коллективом обсудили перспективы развития города, особенности реализации нацпроекта БКАД и программы по формированию современной городской среды, создание дополнительных парковок в центральной части города», - написал мэр.
Также Виктор Кувайцев посетил музей Центробанка, где представлены денежные знаки разных времен, документы, фотографии - вся история развития финансовой системы области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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