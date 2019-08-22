22 августа 2019, 16:36Общество

Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем флага

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин от имени депутатов поздравил жителей региона с Днем Государственного флага РФ.

«Государственный флаг – символ нашей великой державы, ее славной истории, независимости и единства многонационального народа.Российский триколор объединяет истинных патриотов страны, всех, кто гордится ее достижениями, подвигами предков, честно трудится во имя будущего нашей Родины. Дорогие земляки, сердечно желаю вам мира, благополучия и новых свершений на благо Сурского края!»

Праздник утвержден указом президента России от 20 августа 1994 года, сообщает пресс-служба регионального ЗакСобра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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