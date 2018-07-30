30 июля 2018, 13:39Образование

В Золотаревском городище обнаружили место крупного сражения

Студенты Пензенского государственного университета вернулись из археологической экспедиции. На месте Золотаревского городища им удалось обнаружить наземную постройку. Также под слоем грунта они нашли зерна сельскохозяйственных культур, предметы быта и украшения, в том числе - из драгоценных металлов. По свидетельствам ученых, в XIII веке крепость была разграблена войском татаро-монголов, которое двигалось на Русь.

«Так получилось, что в этом году мы обнаружили место убийства защитников города, тут было крупное сражение, рубилось все со страшной силой, ноги, руги, головы», - сказал доктор исторических наук, профессор, директор института непрерывного образование Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин.

Войска хана Батыя разоряли все на своем пути. Не пощадили они и жителей крепости. Впрочем, на месте Золотаревского городища археологи нашли свидетельства и более ранних вооруженных столкновений. Например, трехсторонние наконечники стрел. Такие использовали лучники вплоть до X века.

Исследование археологического памятника продолжится еще не один год. Из 16 гектаров, которые занимает Золотаревское городище, ученые смогли исследовать только один.

Образование
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