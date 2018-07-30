В Золотаревском городище обнаружили место крупного сражения

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30 июля 2018, 13:39Образование
Студенты Пензенского государственного университета вернулись из археологической экспедиции. На месте Золотаревского городища им удалось обнаружить наземную постройку. Также под слоем грунта они нашли зерна сельскохозяйственных культур, предметы быта и украшения, в том числе - из драгоценных металлов. По свидетельствам ученых, в XIII веке крепость была разграблена войском татаро-монголов, которое двигалось на Русь.
«Так получилось, что в этом году мы обнаружили место убийства защитников города, тут было крупное сражение, рубилось все со страшной силой, ноги, руги, головы», - сказал доктор исторических наук, профессор, директор института непрерывного образование Пензенского государственного университета Геннадий Белорыбкин.
Войска хана Батыя разоряли все на своем пути. Не пощадили они и жителей крепости. Впрочем, на месте Золотаревского городища археологи нашли свидетельства и более ранних вооруженных столкновений. Например, трехсторонние наконечники стрел. Такие использовали лучники вплоть до X века.
Исследование археологического памятника продолжится еще не один год. Из 16 гектаров, которые занимает Золотаревское городище, ученые смогли исследовать только один.
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