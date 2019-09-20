В Заре пройдут соревнования по картингу

В Пензе 21 сентября в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!» (0+) состоятся областные соревнования учащихся по картингу (0+).

Состязание будут проходить как личные, так и командные. Участники выступят в семи классах картов: «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда пионер», «Хонда кадет», «Супер мини». Соревноваться будут команды из Пензы, Кузнецка, Заречного, а также Каменского и Нижнеломовского районов, сообщает пресс-служба регионального миобразования. Команды-победители и призеры получат дипломы и кубки, а в личном зачете – дипломы и медали.

Открытие соревнований пройдет в микрорайоне Заря на автомобильной стоянке на улице Новоселов в 10:30, пишет ИА «Пенза-Пресс».