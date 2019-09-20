В Заре пройдут соревнования по картингу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 сентября 2019, 15:34Спорт
В Пензе 21 сентября в рамках марафона технических видов спорта «Твори, выдумывай, пробуй!» (0+) состоятся областные соревнования учащихся по картингу (0+).
Состязание будут проходить как личные, так и командные. Участники выступят в семи классах картов: «Национальный-Ю», «Национальный», «Пионер», «Кадет», «Хонда пионер», «Хонда кадет», «Супер мини». Соревноваться будут команды из Пензы, Кузнецка, Заречного, а также Каменского и Нижнеломовского районов, сообщает пресс-служба регионального миобразования. Команды-победители и призеры получат дипломы и кубки, а в личном зачете – дипломы и медали.
Открытие соревнований пройдет в микрорайоне Заря на автомобильной стоянке на улице Новоселов в 10:30, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 сентября 2019, 18:11В Пензе с 21 сентября стартует отопительный сезон
20 сентября 2019, 17:59В Пензе из-за закрытия Бакунинского моста изменят режим работы светофоров
20 сентября 2019, 17:37В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»
20 сентября 2019, 17:06Зареченцы смогут добираться до места назначения втрое быстрее
20 сентября 2019, 16:36Колышлеец обманом получил пособие по безработице - прокуратура
20 сентября 2019, 16:04«Дети ходят по проезжей части». Кузнечанка рассказала о лужах возле школы
20 сентября 2019, 15:34В Заре пройдут соревнования по картингу
20 сентября 2019, 15:04Пензенец подарил городу арт-объект