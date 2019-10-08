В Терновке автоледи на иномарке сбила девушку

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08 октября 2019, 17:37Происшествия
В Пензе в Терновке ночью 8 октября произошло ДТП.
По предварительным данным, в 1:00 возле дома №170 по улице Терновского автомобиль Hyundai Getz, за рулем которого находилась 22-летняя автоледи, сбила 22-летнюю девушку.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу.
«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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