В Терновке автоледи на иномарке сбила девушку

В Пензе в Терновке ночью 8 октября произошло ДТП.

По предварительным данным, в 1:00 возле дома №170 по улице Терновского автомобиль Hyundai Getz, за рулем которого находилась 22-летняя автоледи, сбила 22-летнюю девушку.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы. Ее доставили в больницу.

«По факту аварии проводится проверка», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».