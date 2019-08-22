В Сети появилось видео ДТП с грузовиком на ГПЗ-24

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 августа 2019, 13:33Происшествия
На перекрестке улиц Измайлова и Антонова в Пензе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Пользователи опубликовали запись момента аварии.
На кадрах видно, как грузовик поворачивал налево, в это время прямо на большой скорости ехала легковушка – произошло столкновение. Удар пришелся по той части иномарки, где сидит водитель. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации пока нет.
Ранее неподалеку произошло еще одно серьезное ДТП. Его участниками стали два отечественных авто, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 августа 2019, 16:36Валерий Лидин поздравил пензенцев с Днем флага
22 августа 2019, 16:04В Шемышейском районе мужчины нашли труп друга
22 августа 2019, 15:34В Пензе на два дня перекроют дорогу в дальнем Арбеково
22 августа 2019, 15:04Пензенцам в «Ночь кино» бесплатно покажут фильмы
22 августа 2019, 14:34В ГИБДД рассказали подробности аварии в Терновке
22 августа 2019, 14:03В Даньшино пройдет слет пензенского актива «Российского движения школьников»
22 августа 2019, 13:33В Сети появилось видео ДТП с грузовиком на ГПЗ-24
22 августа 2019, 13:02Пензенскому белому мишке ищут жену