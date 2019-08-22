В Сети появилось видео ДТП с грузовиком на ГПЗ-24

На перекрестке улиц Измайлова и Антонова в Пензе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Пользователи опубликовали запись момента аварии.

На кадрах видно, как грузовик поворачивал налево, в это время прямо на большой скорости ехала легковушка – произошло столкновение. Удар пришелся по той части иномарки, где сидит водитель. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации пока нет.

Ранее неподалеку произошло еще одно серьезное ДТП. Его участниками стали два отечественных авто, пишет ИА «Пенза-Пресс».