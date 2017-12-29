29 декабря 2017, 14:36Общество В поселке Лесной спустя 20 лет появилась питьевая вода В поселке Лесной Пензенской области состоялось торжественное открытие водопровода.

У жителей поселка Лесной появилась питьевая вода, в которой они нуждались около 20 лет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Это значимое событие не только для поселка, но и для города в целом. Проект реализовали на условиях софинансирования с областным бюджетом благодаря поддержке губернатора», – отметил мэр Виктор Кувайцев.

Он отметил, что сложность строительства объекта заключалась в удаленности сетей от города. Водопровод протянули от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной.

Жители выразили благодарность городской и областной власти за то, что их услышали и решили вопрос, который волновал их много лет.

Напомним, глава администрации поручил вести стройку ежедневно, чтобы завершить ее к декабрю. Общая протяженность составит 2700 м, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otryl_vodoprovod_v_poselke_lesnom/

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