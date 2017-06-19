19 июня 2017, 14:12Экономика В Пензу с ответным визитом прибыла делегация из Китая Делегация из провинции Цзянси прибыла в Пензу, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Напомним, в минувшие выходные губернатор Иван Белозерцев в рамках рабочего визита в Китайскую народную Республику подписал соглашение между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси. В соответствии с документом предполагается укрепить сотрудничество в экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В Пензе представителей бизнеса из Поднебесной встречали в Губернаторском доме.

Не просто деловые партнеры, но и хорошие друзья. С коллегами из Китая у Пензенского региона налажено тесное взаимодействие во многих сферах. Иван Белозерцев приветствует делегацию из провинции Цзянси. Можно сказать, этот визит - ответный, в субботу представители Пензенского региона вернулись из Китайской народной Республики. Глава региона отметил, что поездка была плодотворной.



«Мы были приятно удивлены, какой заметный шаг Китай сделал в развитии высоких технологий. Еще раз убедились, что китайские коллеги сегодня открыты для организации совместного бизнеса», - сказал губернатор.

Между правительством Пензенской области и Народным правительством провинции Цзянси подписано соглашение, которое позволит открывать новые предприятия, осуществлять взаимовыгодные экономические проекты. Иван Белозерцев отметил, что сегодня в приоритете - сотрудничество с Китаем в агропромышленной сфере, также планируется наладить деловые отношения в в области биомедицины.

На встрече глава региона поднял вопрос экспорта товаров продовольственной группы из Пензенской области.

«Я как губернатор приветствую, если китайский инвестор будет приходить, вкладывать средства, создавать предприятие, заниматься обработкой, выращиванием и переработкой зерна», - заявил Иван Белозерцев.



«Это наш первый видит в Пензенскую область, но уже сейчас чувствуется, что не последний. Мы хотим наладить честное сотрудничество с Россией. И в вашем регионе для этого есть все ресурсы», - отметил мэр города Шанжао Яню Ганьхуэйю.

Представителям бизнеса из Поднебесной Иван Белозерцев предложил наладить работу по студенческому обмену и принять участие в создании в регионе российско-китайского бизнес-инкубатора.

Экономика

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