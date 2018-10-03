В Пензу приехал детский оркестр из Тамбова

Дети сыграли не по-детски серьезный концерт для своих же сверстников. В областной филармонии выступил оркестр народных инструментов музыкальной школы из Тамбова. С города на Суре музыканты начали свои гастроли по городам Поволжья и не только.

С самого первого номера угадываются знакомые и любимые мелодии. Музыкальную программу, в которую вошли известные классические произведения, подготовили для пензенцев воспитанники тамбовской детской музыкальной школы. Оркестр народных инструментов под управлением педагога и дирижера Алексея Артемьева считается одним из ведущих в России. Музыканты выиграли грант президента и теперь реализуют собственный проект – «Творческая академия «Оркестр детства».



«На этот грант мы провели творческую школу для одаренных детей, помимо детей из Тамбовского региона, приняли участие дети из Воронежской, Липецкой, Нижегородской областей, Москвы. Также мы выступили на режимных объектах в воспитательных колониях для несовершеннолетних, мы долго к этому стремились и наконец нам посчастливилось это осуществить», - сообщил дирижер оркестра народных инструментов ДМШ №2 имени В. К. Мержанова г. Тамбова Алексей Артемьев.

Тамбовчане привезли в Пензу не только с музыкальную, но и литературную программу. На суд зрителей они представили сказку «Про Федота стрельца, удалого молодца», написанную Леонидом Филатовым.



«Великолепный автор, замечательный артист, как-то по-народному по-простому очень жизненно», - отметила зритель Нина Станкевич.

Для оркестра Пенза стала первой площадкой в турне по российским городам. В творческом графике стоят Саранск, Ульяновск, Казань, Самара и Липецк.