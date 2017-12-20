В Пензенском УФАС прокомментировали рост цен на школьные обеды

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20 декабря 2017, 19:02Общество
По факту установления комиссии за пополнение счета в системе «Электронная школа» Пензенским управлением ФАС возбуждено дело в отношении ООО «Пензаплат» и ПАО Банк «Кузнецкий» по признакам нарушения, предусмотренного частью первой статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».
Установлено, что введение комиссии при оплате услуг питания в размере одного процента от суммы, но не менее десяти рублей, не было связано с соответствующими изменениями условий обращения товара и могло привести к росту цен на обеды.
«Данные действия были произведены синхронно с нашим запросом, который свидетельствует о необходимости данного повышения, причем на одинаковый размер этого процента за перевод», - сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.
Рассмотрение дела назначено на 1 февраля 2018 года. Если будет установлено, что имел место картельный сговор, нарушителей антимонопольного законодательства ждет крупный штраф.
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