20 декабря 2017, 19:02Общество В Пензенском УФАС прокомментировали рост цен на школьные обеды По факту установления комиссии за пополнение счета в системе «Электронная школа» Пензенским управлением ФАС возбуждено дело в отношении ООО «Пензаплат» и ПАО Банк «Кузнецкий» по признакам нарушения, предусмотренного частью первой статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Установлено, что введение комиссии при оплате услуг питания в размере одного процента от суммы, но не менее десяти рублей, не было связано с соответствующими изменениями условий обращения товара и могло привести к росту цен на обеды.

«Данные действия были произведены синхронно с нашим запросом, который свидетельствует о необходимости данного повышения, причем на одинаковый размер этого процента за перевод», - сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Оксана Кузнецова.



Рассмотрение дела назначено на 1 февраля 2018 года. Если будет установлено, что имел место картельный сговор, нарушителей антимонопольного законодательства ждет крупный штраф.

Общество

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