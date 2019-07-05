В пензенском театре драмы рассказали о планах на новый сезон

В пензенском драматическом театре показали последний спектакль этого сезона. Как итог - восемь премьер. В основе этих постановок - и классические произведения, и современные пьесы, русскоязычные и переведенные, для детей и взрослых.

Под занавес сезона в пензенском драматическом театре - спектакль «Декоратор» (16+). Постановка с узкоспециальным, театральным названием завершила 226 сезон. Впереди у актеров и руководства лишь одна, крайне ответственная роль - оказаться на месте зрителей, которые просмотрели все спектакли в этом творческом году, и представить общую картину: классика и современность, отечественные и зарубежные пьесы. По соседству с креслом постоянного зрителя нашлось бы место каждому: и постоянному зрителю, и тому, кто пришел в пензенский театр впервые.

«Нам кажется, что каждый из этих спектаклей достиг своей цели. Это очень приятно, потому что, еще раз повторяю, мы не имеем права работать на какую-то одну категорию публики. Буквально вчера у нас состоялась генеральная репетиция пьесы «Нахлебник» (12+) по Тургеневу. В главной роли - Василий Яковлевич Конопатин. Ставит спектакль Валерий Маркин, театральный московский режиссер. Премьеру вы увидите на открытии 227-го театрального сезона, то есть 6 сентября», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Сергей Казаков.

В прошедшем сезоне театр поставил восемь спектаклей шесть: на большой и два на малой сцене. Планку снижать не собираются, тем более что собственные постановки - это основной репертуар пензенского драматического театра как ключевой городской площадки.

«За сезон нас посетило 140 тысяч человек зрителей. Это немного больше, чем за 2018 год. Провели 414 мероприятий, 308 - наши непосредственно спектакли», - сказал директор Пензенского областного драматического театра имени Луначарского Александр Фомин.

В творческих планах команды пензенского драматического, прежде всего, - взаимодействие не только со зрителем, но и с другими театрами. Коллектив готовится показать свои лучшие спектакли на гастролях. Известно, что в список точно войдет фестиваль в Израиле и, конечно, в планах - принять гостей на пензенской площадке. Самый масштабный повод следующего сезона - театральный фестиваль «МаскерадЪ» (16+), посвященный творчеству Всеволода Мейерхольда. Фестиваль стартует 24 и завершится 31 октября.