В Пензенской области ввели штрафы за плохое содержание контейнерных площадок

В Пензенской области собственников контейнерных площадок, муниципалитет, управляющие компании или предприятия, будут штрафовать за разбросанный мусор или отсутствие баков для сбора отходов. Такое решение 23 августа на сессии приняли депутаты Законодательного Собрания.

По словам зампреда Дмитрия Семенова, представившего законопроект, штрафовать планируется за отсутствие контейнерных площадок, ненадлежащее их содержание, размещение баков в непредназначенных для этого местах, отсутствие информации и так далее. Нарушителей ждут предупреждение или штраф: для должностных лиц – от 5000 до 15000 рублей, для юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

За складирование мусора вне контейнеров также ждет наказание: предупреждение или штраф (на граждан – от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5000 до 15000, на юридических лиц — от 20000 до 50000 рублей).

«Вчера наш губернатор обсуждал вопрос, касающийся утилизации ТКО. Сегодня эта работа приобретает более системный характер, но есть замечания, которые необходимо устранить», - отметил спикер пензенского парламента Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».