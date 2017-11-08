В Пензенской области создадут реестр предприятий-должников

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08 ноября 2017, 12:02Общество
По итогам 2016 года в 25 городах и районах Пензенской области зафиксирована положительная динамика по налоговым и неналоговым поступлениям. В числе лидеров по данному направлению – Сосновоборский, Бековский, Пачелмский, Вадинский районы, город Заречный.
За девять месяцев 2017 года прирост продемонстрировали 15 муниципальных образований. Так, в Нижнеломовском и Пачелмском районах данный показатель вырос на 95%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Это результат работы промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей – стабилизировалась ситуация с заработной платой, вырос фонд оплаты труда, проводится работа по сбору других налогов. Поэтому и в дальнейшем нужно заниматься легализацией трудовых отношений, повышать заработную плату», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.
Он призвал глав районов не ослаблять внимания к этой сфере и проводить адресную работу с должниками.
«В этом деле нет мелочей, должна быть выстроена система постоянного взаимодействия с руководителями бизнеса, предприятий, чтобы они понимали, что оплата налогов – это крайне важно, что глава администрации держит этот вопрос на своем личном контроле. Налоговые поступления – это жизнь региона и решение проблем наших граждан», – уточнил он.
Иван Белозерцев поручил усилить работу по взысканию задолженностей в бюджет с предприятий-должников.
«Глава каждого района должен знать конкретно, у какой организации есть задолженность и в каком размере, кто ее руководитель, должен лично с ним встречаться и обсуждать ситуацию, вызывать на заседание комиссии по налогам и сборам», – сказал губернатор.
Глава региона призвал тщательно разбираться в причинах задолженности и текущей финансовой ситуации неплательщиков, чтобы по возможности оказывать содействие и решать спорные вопросы в досудебном порядке. В случае, если данная деятельность не даст результата, следующим этапом должно стать направление искового заявления в суд, отметил губернатор.
Иван Белозерцев поручил составить реестр предприятий-должников по всем муниципальным образованиям и вплотную заняться судебной практикой по взысканию недоимки. Исковые заявления направят в судебные органы до конца ноября 2017 года, сообщает пресс-центр правительства области.
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