В Пензенской области продают самый дешевый хлеб в ПФО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 июня 2019, 15:06Общество
Статистика показала, что в Пензенском регионе - минимальные потребительские цены на ряд продуктов питания в ПФО.
В области можно купить самые дешевые сливочное масло, молоко, сахар и хлеб, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Так, за килограмм сливочного масла нужно заплатить 449,19 руб., молоко жирностью 2,5%-3,2% обойдется в 62,16 руб. за 1 литр. Килограмм сахара стоит 37,33 руб., а хлеба – 38,93 руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 июня 2019, 17:58В Сосновоборском районе неизвестные вырубили лес на 11,6 млн руб
21 июня 2019, 17:39Земетчинец попал за решетку из-за отказа от отработки наказания
21 июня 2019, 17:08В Пензе решено реконструировать парк Победы
21 июня 2019, 16:38Под Нижним Ломовом на трассе столкнулись 4 авто
21 июня 2019, 16:07На улице Маркина обустроят заезд и парковку
21 июня 2019, 15:37В МЧС не подтвердили информацию о взрыве пропана на трассе в Пензе
21 июня 2019, 15:06В Пензенской области продают самый дешевый хлеб в ПФО
21 июня 2019, 14:36В Пензенской области утвердили список малокомплектных школ