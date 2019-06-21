В Пензенской области продают самый дешевый хлеб в ПФО

Статистика показала, что в Пензенском регионе - минимальные потребительские цены на ряд продуктов питания в ПФО.

В области можно купить самые дешевые сливочное масло, молоко, сахар и хлеб, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Так, за килограмм сливочного масла нужно заплатить 449,19 руб., молоко жирностью 2,5%-3,2% обойдется в 62,16 руб. за 1 литр. Килограмм сахара стоит 37,33 руб., а хлеба – 38,93 руб, пишет ИА «Пенза-Пресс».