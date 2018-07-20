В Пензенской области найдут работу более четырем тысячам подросткам

Летние каникулы - пора свободы для тысяч школьников, и одна из главных забот - как найти для них полезное и приятное занятие. Одним из выходов стало временное трудоустройство подростков. В Белинском районе Пензенской области лето с пользой проводят около 80 подростков.

Вместо отдыха в оздоровительном лагере и поездки на море подростки из Белинского района предпочли остаться дома, чтобы заработать деньги. Воплощать мечты в реальность им помогают в центре занятости и местных учреждениях.

«Дети, конечно, оказывают посильную помощь. Хоть благоустройство родной школы и занимает немного времени, но это значительная работа. В 2018 году они помогали с внутренним ремонтом учреждения, - покраской и отделой кабинетов», - сказала директор школы села Поим им. Липачева Белинского района Ольга Родионова.

В 2018-м в Белинском районе трудоустроены 79 подростков. В первую очередь, возможность поправить материальное положение дают детям из неблагополучных и многодетных семей, а также ребятам из группы риска.

«Дети благоустраивают территории пришкольных участков, заняты в сфере сельского хозяйства на полевых работах, ухаживают за мемориальными комплексами, памятниками Великой Отечественной войны, помогают ветеранам», - рассказала директор центра занятости населения Белинского района Галина Шилина.

Сами дети говорят, что работа летом - это не только возможность заработать первые деньги, но и получить жизненный опыт.

Кстати, мальчишки и девчонки могут найти подработку не только на каникулах, но и на протяжении всего учебного года. В 2018 году в Пензенской области планируется трудоустроить 4274 подростка. С начала года более 3000 несовершеннолетних уже нашли работу.