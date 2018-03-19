В Пензенской области открылся новый офис банка «Кузнецкий»

Современный, просторный, комфортный. Дополнительный офис банка «Кузнецкий» переехал в новое помещение в городе Кузнецк Пензенской области. Теперь отделение находится в самом центре на улице Белинского. Новый зал и условия обслуживания оценили первые лица города и руководство банка, которые стали главными гостями на торжественной церемонии открытия.

«Потому что свой» - такой девиз носит новый офис банка «Кузнецкий». И это не случайно, ведь он открылся в городе, где и был создан. У отделения появилось новое современное просторное помещение.

«Не многим провинциальным городам оказывается честь иметь свой банк, хотя бы в названии и по месту рождения. В Кузнецке хороший, деловой климат и потенциал для того, чтобы и банк развивался и, что, самое важное, - помогал развиваться бизнесу», - отметил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Теперь офис банка располагается по адресу улица Белинского, 151. Там новейшее оборудование, большой функциональный зал и самые комфортные условия обслуживания.

«С открытием нового офиса, я думаю, у всех, кто сюда будет заходить, останутся хорошие впечатления от обслуживания, добрых людей, которые здесь работают, а сотрудникам будет приятно работать в таких комфортных условиях», - сказал председатель совета директоров ПАО банк «Кузнецкий».

Новый офис в Кузнецке разделен на три основные зоны по видам услуг, что значительно повышает качество сервиса. Это отдел обслуживания физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также кредитный отдел.

«Мы кредитуем физических лиц на любые нужды, потребительский - авто, ипотека и юридических лиц также на любые нужды - на бизнес, стройку, приобретение необходимого оборудования, то есть банк универсальный, оказывает полный комплекс услуг, мы очень рады, что у нас новый, светлый, современный офис», - рассказала директор дополнительного офиса ПАО банк «Кузнецкий» Наталья Сущева.



Дополнительный офис банка «Кузнецкий» работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 7 вечера, а также по субботам с 9 до 13 часов. В ближайшие дни для максимального удобства жителей Кузнецка в отделении будет организована зона обслуживания клиентов в формате 24 на 7, то есть круглосуточно.