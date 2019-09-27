В Пензенской области обучают более 1200 лиц предпенсионного возраста

В правительстве Пензенской области обсудили реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Демография», в частности, - обучение граждан предпенсионного возраста.

По словам министра труда, соцзащиты и демографии региона Алексея Качана, в 2019 году на профессиональное обучение и допобразование граждан предпенсионного возраста выделено 34 млн рублей из двух бюджетов – федерального и регионального.

«В службе занятости Пензенской области заключены договоры с образовательными организациями. Разработаны удобные формы обучения, в том числе - с применением дистанционных технологий. Программы включают блоки компьютерной и финансовой грамотности. Для незанятых граждан предпенсионного возраста в период обучения предусмотрена стипендия», - отметил Алексей Качан.

В настоящее время, сообщает пресс-центр облправительства, на обучении находятся 1208 человек, из них 930 работающих и 278 ищущих работу. Обучение уже завершили 735 человек.

Также, отметил министр, если в большинстве районов число обучающихся предпенсионного возраста превышает контрольные цифры, то в Пензе по состоянию на 1 сентября их было не более 34% от плана. Центр занятости населения города прогнозирует остаток финансовых средств, предусмотренных на профессиональное обучение граждан в 2019 году, в размере около 3 млн рублей.

Председатель правительства региона Николай Симонов подчеркнул, что такие результаты говорят о недостатках в организации этой деятельности.

«Реализация этого проекта будет продолжаться до 2024 года. В Пензе показатели его выполнения очень низкие, прошу администрацию и центр занятости принять меры для исправления ситуации», - сказал Николай Симонов, пишет ИА «Пенза-Пресс».