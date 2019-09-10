В Пензенской области к юбилею Куприна благоустроят Наровчат

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10 сентября 2019, 13:33Культура
В Пензенской области в следующем году отпразднуют 150-летие со дня рождения Александра Куприна. К этой дате губернатор Иван Белозерцев 10 сентября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил привести в порядок Наровчат, уроженцем которого является писатель и где пройдут основные торжества.
«Прощу при формированию предложений по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» учитывать тот факт, что нужно благоустроить Наровчат», - сказал губернатор.
Он поручил областному минстрою выехать на место и сформировать предложения по реконструкции улично-дорожной сети.
Александр Иванович Куприн – классик русской литературы. Наиболее известные произведения: «Юнкера», «Поединок», «Яма», «Гранатовый браслет» и «Белый пудель». Также известные его короткие рассказы о русском быте, об эмиграции, о животных, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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