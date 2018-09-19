В Пензенской области иностранцы будут платить в казну больше

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19 сентября 2018, 16:07Бизнесновости
Депутаты Законодательного Собрания рассмотрят законопроект, увеличивающий индекс авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в России на основании патента.
Авансовый платеж подлежит индексации на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Сейчас в области установлен индекс 1,62 – один из самых низких. В среднем по Приволжскому федеральному округу он равен 1,79.
«Основным показателем, характеризующим региональный рынок труда, является заработная плата. B Пензенской области наблюдается стабильная положительная динамика заработной платы. B 2017 году рост заработной платы составил 3,6%, в текущем году рост ожидается на уровне 6%, в 2019 году - 5%. Таким образом, рост среднемесячной заработной платы в 2019 году к уровню 2017 года составит 11%. Учитывая вышеизложенное, законопроектом предлагается установить в 2019 году региональный коэффициент в размере 1,8, увеличив его на уровень роста среднемесячной заработной платы», - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что увеличение коэффициента позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранцами, к величине налога на доходы физических лиц, а также позволит сохранить конкурентное преимущество региона по привлечению иностранной рабочей силы.
По предварительной оценке, в 2019 году размер платежа составит 3795 рублей в месяц. Ожидается, что всего в 2019 году по этой статье доходов в бюджет поступит 159,6 млн руб., что на 22,7 млн руб. больше ожидаемых поступлений в 2018-м, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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