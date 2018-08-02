В пензенской библиотеке стартовал сезон книжных пикников

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 августа 2018, 19:06Образование
В Пензе стартовал сезон читальных залов под открытым небом. Первый книжный пикник, посвященный искусству, открылся в областной библиотеке для детей и юношества (0+). На нем ребята смогли погрузиться в атмосферу творчества.
Узнать как можно больше об искусстве в игровой форме. Такую задачу поставили перед собой организаторы первого в этом году книжного пикника. Территорию рядом с Пензенской областной библиотекой для детей и юношества на два часа поделили на несколько игровых зон, каждая из которых имела свою тему.
«Есть площадка для танцев и оригами (декоративно-прикладного мастерства», изобразительного искусства, также будет зона с описанием литературных произведений, которые ребята будут угадывать», - рассказала заместитель директора пензенской областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.
Связывают игровые зоны семь цветов. В ходе квеста мальчики и девочки должны побывать на всех площадках, чтобы в конце составить радугу и выпустить в небо разноцветные шары.
На книжном пикнике побывало около 50 малышей. По мнению родителей, интересные, и главное, познавательные игры пойдут ребятам только на пользу.
«У меня двое детей, они с удовольствием играют. Очень интересно. Здесь постоянно проходят такие мероприятия, спасибо за это библиотеке», - сказала жительница Пензы Валентина Елизарова.
Как заверили организаторы, эта игра не последняя. До начала учебного года на тематические книжные пикники школьников и их родителей ждут каждую среду в 16 часов. Заключительный квест в областной библиотеки для детей и юношества собираются посвятить здоровому образу жизни (0+).
02 августа 2018, 19:36В Пензе 5 августа состоится автоквест от iMAll
02 августа 2018, 19:31Пензенцам рассказали, как собрать ребенка в школу
02 августа 2018, 19:19В Пензе готовятся открыть социально-реабилитационный центр
02 августа 2018, 19:14В Пензе прошли торжества в честь Дня ВДВ
02 августа 2018, 19:09На «Пензе-1» вновь зазвучал марш «Прощание Славянки»
02 августа 2018, 19:06В пензенской библиотеке стартовал сезон книжных пикников
02 августа 2018, 19:02В Пензе и Заречном в сентябре откроется первая частная школа
02 августа 2018, 18:44В Пензе открытие парковки на ул. Пушкина перенесли на середину августа