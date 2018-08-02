В пензенской библиотеке стартовал сезон книжных пикников

В Пензе стартовал сезон читальных залов под открытым небом. Первый книжный пикник, посвященный искусству, открылся в областной библиотеке для детей и юношества (0+). На нем ребята смогли погрузиться в атмосферу творчества.

Узнать как можно больше об искусстве в игровой форме. Такую задачу поставили перед собой организаторы первого в этом году книжного пикника. Территорию рядом с Пензенской областной библиотекой для детей и юношества на два часа поделили на несколько игровых зон, каждая из которых имела свою тему.

«Есть площадка для танцев и оригами (декоративно-прикладного мастерства», изобразительного искусства, также будет зона с описанием литературных произведений, которые ребята будут угадывать», - рассказала заместитель директора пензенской областной библиотеки для детей и юношества Марина Русакова.

Связывают игровые зоны семь цветов. В ходе квеста мальчики и девочки должны побывать на всех площадках, чтобы в конце составить радугу и выпустить в небо разноцветные шары.

На книжном пикнике побывало около 50 малышей. По мнению родителей, интересные, и главное, познавательные игры пойдут ребятам только на пользу.

«У меня двое детей, они с удовольствием играют. Очень интересно. Здесь постоянно проходят такие мероприятия, спасибо за это библиотеке», - сказала жительница Пензы Валентина Елизарова.

Как заверили организаторы, эта игра не последняя. До начала учебного года на тематические книжные пикники школьников и их родителей ждут каждую среду в 16 часов. Заключительный квест в областной библиотеки для детей и юношества собираются посвятить здоровому образу жизни (0+).