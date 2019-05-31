В Пензе завершился форум Innomed-2019

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31 мая 2019, 19:06Общество
В Пензе прошел второй и заключительный день форума Innomed. Если накануне новые технологии показывали с помощью операции на животном, то 31 мая - как правильно применять пензенские разработки и насколько они надежны. Об этом хирурги рассказывали из операционных федерального кардиоцентра и областной больницы имени Бурденко на примерах реальных плановых операций.
Специалисты рассказывали, как поместить в сердце бесшовный клапан с системой Easy Change. Она позволит менять в протезе биологический материал многократно. Как новые технологии внедряют в жизнь и ради жизни - это непременная часть Innomed. Так показывали в действии, что пензенские разработки применимы. Коллеги-медики из других городов России и зарубежья все запоминали, чтобы повторить у себя на операционных столах. И для многих это вопрос давнего сотрудничества с Пензенской областью и ее медицинскими предприятиями. Ведь большую часть отечественных клапанов производят именно в нашем городе.
«Первые отечественные протезы были имплантированы в Нижнем Новгороде в 1994 году, мы их подготовили. Обмениваемся мнениями, применяем новые подходы», - рассказал сердечно-сосудистый хирург специализированной кардиохирургической клинической больницы из Нижнего Новгорода Алишир Баги Оглы Гамзаев.
«У Пензенской области - большие перспективы развития медицинского бизнеса. Представлены совершенно новые устройства, которые используются в кардиохирургии», - сказал специалист НИИ ПК имени Мешалкина из Новосибирска Владимир Назаров.
Особенность Innomed - как раз в том, что он соединяет в одну цепочку практику, производство медицинских изделий и идеи амбициозных разработчиков. Рассказать о своих проектах в Пензу приезжают и зарубежные исследователи.
«Я очень рад быть здесь. Впервые на этой конференции. Спасибо организаторам, что предоставили возможность представить мою инновацию. Верю, что это будет прорыв в лечении трикуспидальной регургитации», - рассказал участник форума из Египта Хосам Фанзи.
Innomed-2019 разделили на несколько площадок: на одной медики пристально следили за хирургическим столом, на другой - осматривали готовую продукцию отечественных производителей, на третьей - обсуждали доклады, перспективы тех или иных медицинских решений.
«Форум собирает производителей медицинских изделий, также приезжают представители власти, федеральных институтов развития. Он позволяет нам презентовать новые разработки в сфере инновационных технологий, которые, не побоюсь этого слова, спасают жизни», - отметил заместитель начальника управления инновационной политики министерства промышленности Пензенской области Максим Захаров.
В заключительный день форума участники увидели также операции на коленном суставе и позвоночнике. Все - с использованием пензенских медицинских изделий.
В Пензе Innomed проходит в шестой раз. Участники и организаторы называют форум уникальным.
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