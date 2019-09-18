В Пензе за вечер сбили двух пешеходов

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18 сентября 2019, 16:04Происшествия
В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили об авариях с участием пешеходов.
ДТП произошли 17 сентября в Октябрьском и Железнодорожном районах города.
Так, в 16:50 автомобиль Kia Rio, за рулем которого была 32-летняя женщина, сбил маленькую девочку. А в 19:40 Toyota Camry под управлением 33-летнего водителя – 58-летнего мужчину.
Пешеходы получили травмы, их доставили в больницы, сообщили в пресс-службе ведомства. По фактам аварий проводятся проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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