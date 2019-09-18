В Пензе за вечер сбили двух пешеходов

В пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области сообщили об авариях с участием пешеходов.

ДТП произошли 17 сентября в Октябрьском и Железнодорожном районах города.

Так, в 16:50 автомобиль Kia Rio, за рулем которого была 32-летняя женщина, сбил маленькую девочку. А в 19:40 Toyota Camry под управлением 33-летнего водителя – 58-летнего мужчину.

Пешеходы получили травмы, их доставили в больницы, сообщили в пресс-службе ведомства. По фактам аварий проводятся проверки, пишет ИА «Пенза-Пресс».