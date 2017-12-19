В Пензе за незаконную продажу елок нарушителю грозит штраф до 5000 руб

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19 декабря 2017, 12:06Общество
В Пензе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли хвойными деревьями.
Сотрудники полиции, работники мэрии и администрации Первомайского района обследовали территорию на улицах Терновского, Окружной, Воронова и Кижеватова. У дома №8 по улице Кижеватова они выявили незаконную точку продажи.
По данным пресс-службы городской администрации, на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 5.1.1 «Торговля в неустановленных местах», ему может грозить штраф от полутора до трех тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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