19 декабря 2017, 12:06Общество В Пензе за незаконную продажу елок нарушителю грозит штраф до 5000 руб В Пензе прошел рейд по пресечению несанкционированной торговли хвойными деревьями.

Сотрудники полиции, работники мэрии и администрации Первомайского района обследовали территорию на улицах Терновского, Окружной, Воронова и Кижеватова. У дома №8 по улице Кижеватова они выявили незаконную точку продажи.

По данным пресс-службы городской администрации, на нарушителя составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 5.1.1 «Торговля в неустановленных местах», ему может грозить штраф от полутора до трех тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 98

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/vyyavlena_nesanktsionirovannaya_torgovlya_elkami/

Новости по теме: