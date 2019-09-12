В Пензе вновь состоится «Кросс наций»

21 сентября в Пензе состоится «Кросс наций» (0+). Совещание по подготовке к соревнованиям провел вице-мэр Владимир Попков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году «Кросс нации» пройдетв 17-й раз. Забег стартует в створе улиц Окружной и Зеленодольской (в районе «Дизель-Арены»).

Дистанция будет проходить по улице Окружной, участку улицы Мира, участку улицы Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной, участку улицы Зеленодольской, финиш – на улице Окружной и «Олимпийской аллее». Протяженность дистанции самого массового забега - 5 км.

В рамках подготовки к кроссу будут приведены в порядок общественные территории, проработана организация дорожного движения в период проведения мероприятия, решены вопросы о размещении пунктов питания, обеспечении работы биотуалетов и т. д.

«Наша задача - на должном уровне организовать безопасное проведение широкомасштабного и полюбившегося нашим горожанам мероприятия. Ожидается, что в этом году количество участников составит более пяти тысяч человек», – сообщил Владимир Попков.

В соревнования также примут участие профессиональные спортсмены – они будут бороться за победу на дистанциях 6, 8 и 12 км. Ребятам 2010 года рождения и младше нужно будет пробежать 2019 метров.

Предусмотрен следующий регламент мероприятия:

08:00-09:30 – регистрация участников в районе СЗК «Дизель-Арены»;

09:30 - 9:45 – церемония открытия соревнований;

09:50 – старт участников на дистанции 2019 метров;

10:00 – старт участников соревнований на дистанции: забег спортсменов на 5, 6, 8, 12 км.

10:30-11:30 – награждение победителей и призеров соревнований;

12:00 – завершение соревнований.

Победители в каждой дистанции будут награждены Кубками Министерства спорта РФ. Участники, занявшие первые-третьи места в каждой дистанции, награждаются медалями и дипломами Минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».