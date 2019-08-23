В Пензе в преддверии 1 сентября пройдет детский крестный ход

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 августа 2019, 12:03Общество
В Пензе утром 31 августа в Спасском кафедральном соборе состоится детская божественная литургия.
Литургия начнется в 9:00, сразу после ее окончания – с 11:00 - пройдет крестный ход по улице Володарского до Богоявленского собора. Там состоится торжественное открытие Епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского.
«Отличительной особенностью праздника является массовое участие детей в организации и проведении богослужения. Также в программе праздника участников ждут игры, мастер-классы, вкусные угощения и незабываемые впечатления», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.
Отмечено, что шествие перед началом нового учебного года стало уже традиционным. В 2019 году оно пройдет в шестой раз.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 августа 2019, 17:58В Сети появилось видео момента аварии в центре Пензы
23 августа 2019, 17:39Пензенские волонтеры рассказали о коте с пулей в груди
23 августа 2019, 17:08В Пензенской области перевернулся внедорожник
23 августа 2019, 16:38Виновного в смертельной аварии под Мокшаном осудили
23 августа 2019, 16:07Пензенцы смогут безболезненно пройти колоноскопию в поликлинике №4
23 августа 2019, 15:37Пензенцам выдадут новые льготные транспортные карты
23 августа 2019, 15:06В Пензе принимают заявки на участие в «Инфоруме» в рамках фестиваля СМИ
23 августа 2019, 14:36Дом культуры в поселке Мичуринский сдадут в октябре