В Пензе в преддверии 1 сентября пройдет детский крестный ход

Литургия начнется в 9:00, сразу после ее окончания – с 11:00 - пройдет крестный ход по улице Володарского до Богоявленского собора. Там состоится торжественное открытие Епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского.

«Отличительной особенностью праздника является массовое участие детей в организации и проведении богослужения. Также в программе праздника участников ждут игры, мастер-классы, вкусные угощения и незабываемые впечатления», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Отмечено, что шествие перед началом нового учебного года стало уже традиционным. В 2019 году оно пройдет в шестой раз.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».