11 июля 2017, 22:07Образование В Пензе студенты представили проекты по созданию комфортной среды Городской стиль и архитектурный облик Пензы глазами студентов и преподавателей можно увидеть в областной филармонии. Там открылась выставка проектов по созданию комфортной среды проживания (0+).

Придать неповторимый облик центру Пензы с помощью светодиодной подсветки. От идей, как может выглядеть ночной город, к проектам скверов, парков, детских площадок и до смелой мечты - создания авиария на Ласточкиной горе. Такого птичьего вольера в нашей стране пока нет.

Десятки дизайн-проектов по созданию комфортной среды проживания вошли в экспозицию выставки, которая открылась в областной филармонии. Чтобы детально рассмотреть все яркие и интересные баннеры, не хватит и нескольких часов.

«На этой выставке представлена малая доля того, что уже сделано и еще будет. Это лучшие работы наших студентов, преподавателей, сотрудников», – пояснил ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков.

Благоустроить городские зеленые зоны и территории возле торговых центров, привести в порядок многоквартирные дома и здания соцкультбыта, возвести многофункциональные паркинги, не получится без современных строительно-отделочных материалов. Их главные качества - высокая прочность, износо- и морозостойкость.

«Можно применять в качестве фасадных материалов, которые подвергаются жестким погодным условиям. Из этих же составов разрабатывать материалы для устройства полов декоративного характера, памятники и малые архитектурные формы», – сказал заведующий кафедрой Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Виталий Береговой.

Губернатор Иван Белозерцев вышел с инициативой, чтобы студенты пензенского университета архитектуры и строительства и впредь писали не абстрактные курсовые и дипломные работы, а прорабатывали конкретные территории в области. Это наверняка бы способствовало преображению облика региона.

«Раньше было совсем по-другому. Например, приходит начальник и говорит - строить здесь дом, такой, как ему видится. Не обращали внимание на мнение архитектурного сообщества. Я считаю, что это абсолютно не правильно. Во всем должны принимать решение профессионалы»,– прокомментировал глава региона.

На выставке приняли решение открывать такие экспозиции ежегодно и подводить итоги, сколько архитектурных проектов, созданных студентами и преподавателями, удалось реализовать.

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