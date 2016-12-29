29 декабря 2016, 11:58Спорт В Пензе стартовал футбольный фестиваль «Кубок Зенита» На стадионе «Пенза» стартовал футбольный фестиваль «Кубок Зенита». Во время традиционных предновогодних матчей тренеры команд подводят итоги года и оценивают способности игроков.

Традиционный предновогодний турнир проходит уже в седьмой раз. За награды состязаний сражаются более 200 воспитанников клуба. Соревнования объединяют футболистов разных возрастов - от юных воспитанников до ветеранов команды.



«Соревнования проходят перед Новым годом, это возможность посмотреть свои ряды, встретиться еще раз, отпраздновать. После всегда будет сладкий стол, чай. И есть возможность проводить старый год и новыми успехами встретить год новый», - сказал пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

Пока футбольные команды постарше выявляют сильнейшую на заснеженном поле, юноши сражаются на закрытой площадке спорткомплекса «Зенит». Футболисты 2007 года рождения - в числе фаворитов.



Когда все матчи будут сыграны, участники турнира соберутся вместе за праздничным сладким столом. За чаепитием наставники подведут итоги уходящего года.

«У нас будет сладкий стол, там будут разные угощения, а потом будут вручать подарки», - сказал игрок команды «Зенит-2007» Иван Каракозов.

На сегодняшний день в центре детского и юношеского футбола занимаются около 350 мальчишек. Главное желание руководства спортивной секции в новом году - увеличение финансирования клуба.

«Не очень у нас в плане финансов все хорошо. Поэтому надеемся и на власть имущих, и на то, что примут во внимание тот факт, что на носу чемпионат мира в 2018 году. Мы для этого здесь и работаем, чтобы мальчишки вырастали и становились качественными футболистами», - сказал заместитель директора центра детского и юношеского футбола ФК «Зенит» Михаил Крюков.

Футбольный фестиваль завершится 29 декабря. Это последние игры команд футбольной школы «Зенита» в 2016 году.

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