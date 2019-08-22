В Пензе спасатели сняли с дерева ребенка

В одном из пензенских дворов мальчик залез на высокое дерево и не смог спуститься обратно.

Сообщение о произошедшем поступило днем 21 августа. Ребенок сидел на ветках дерева на высоте примерно четырех-пяти метров. На место приехали спасатели.

Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра приставили трехколенную лестницу, поднялись к мальчику и помогли ему спуститься. Школьник не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».