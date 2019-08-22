22 августа 2019, 17:06Происшествия

В Пензе спасатели сняли с дерева ребенка

В одном из пензенских дворов мальчик залез на высокое дерево и не смог спуститься обратно.

Сообщение о произошедшем поступило днем 21 августа. Ребенок сидел на ветках дерева на высоте примерно четырех-пяти метров. На место приехали спасатели.

Сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра приставили трехколенную лестницу, поднялись к мальчику и помогли ему спуститься. Школьник не пострадал, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/08/22/11351571

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