26 июня 2019, 11:34Общество

В Пензе разногласия по изменениям в Генплан будет рассматривать спецкомиссия

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о создании согласительной комиссии, которая будет рассматривать разногласия при внесении изменений в Генплан.

Комиссия будет работать не более месяца с момента создания. В ее состав войдут представители администрации, разработчики Генплана и представители федеральных ведомств, которые выразили несогласие с вносимыми изменениями.

Во время заседания комиссии и при рассмотрении проблемных вопросов решение будет приниматься голосованием. Результатом работы станет решение о принятии или непринятии изменений, вносимых в Генплан, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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