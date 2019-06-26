В Пензе разногласия по изменениям в Генплан будет рассматривать спецкомиссия

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о создании согласительной комиссии, которая будет рассматривать разногласия при внесении изменений в Генплан.

Комиссия будет работать не более месяца с момента создания. В ее состав войдут представители администрации, разработчики Генплана и представители федеральных ведомств, которые выразили несогласие с вносимыми изменениями.

Во время заседания комиссии и при рассмотрении проблемных вопросов решение будет приниматься голосованием. Результатом работы станет решение о принятии или непринятии изменений, вносимых в Генплан, пишет ИА «Пенза-Пресс».