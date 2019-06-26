В Пензе разногласия по изменениям в Генплан будет рассматривать спецкомиссия

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26 июня 2019, 11:34Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о создании согласительной комиссии, которая будет рассматривать разногласия при внесении изменений в Генплан.
Комиссия будет работать не более месяца с момента создания. В ее состав войдут представители администрации, разработчики Генплана и представители федеральных ведомств, которые выразили несогласие с вносимыми изменениями.
Во время заседания комиссии и при рассмотрении проблемных вопросов решение будет приниматься голосованием. Результатом работы станет решение о принятии или непринятии изменений, вносимых в Генплан, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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