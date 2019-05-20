В Пензе прошел кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу

Культуристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Татарстана и Мордовии собрались в Пензе. Свыше 100 спортсменов боролись за звание сильнейшего на открытом кубке городов России по фитнесу и бодибилдингу. Яркое и зрелищное шоу прошло в киноконцертном зале «Пенза».

Мышцы и изящество, агрессия и женственность. В произвольной программе Анастасия Туманова, казалось бы, соединила несовместимое. Ее выступление с отсылкой к балету стало первым на открытом кубке городов России по фитнесу и бодибилдингу, и она посвятила его сыну. Спортсменка вернулась на сцену после 11-летнего перерыва.

«Сын очень хотел увидеть меня на сцене, а когда я выступала, он был еще маленький. Сейчас ему 16. Сидел в зале со своей девушкой. В 2019 году я стала абсолютной чемпионкой России по фитнес-атлетике, это моя профессия, занимаюсь этим 21 год», - рассказала она.

Впервые участницы демонстрировали красоту и силу своего тела в трех категориях - «Мисс трэйнед», «Мисс тонед» и «Бикини». Новинка была и в программе соревнований для мужчин. За звание победителя в 2019-м боролись в новой номинации «Mens sports shorts» или «Пляжном бодибилдинге». Этих спортсменов можно было легко узнать по ярким бордшортам.

«Эта категория отличается пропорциями эстетики, которых проще достичь, чем в бодибилдинге. То есть это обычные пляжные мальчики. Диета классическая - меньше есть, больше двигаться. Очень доволен результатом, все - благодаря тренеру, нравится моя форма», - сказал участник открытого кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу из Пензы Александр Урядов.

Кубок городов России проходит в областном центре с 1990 года. На этот раз к определению победителя подошли еще жестче. Среди жюри были опытные спортсмены - чемпионы мира и Европы, участники конкурсов «Мистер и Мисс Вселенная».

«В этот раз было девять членов жюри. По теории вероятность, это идеальное судейство, самое честное в России, докажу это», - рассказал главный организатор открытого кубка городов России по фитнесу и бодибилдингу, обладатель титула «Мистер Вселенная» Алексей Нетесанов.

По итогам состязаний во всех категориях лучшими признаны спортсмены из Пензы за исключением «Мисс тонед» - в ней первое место завоевала культуристка из Самары.