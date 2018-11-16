В Пензе проходит турнир, посвященный 80-летию самбо

16 ноября - знаковая дата для тех, кто занимается самбо. В этот день спортсмены празднуют 80-летие единоборства. Отметили праздник самбисты, как и полагается, соревнованиями. За победу в юбилейном турнире, который прошел во дворце единоборств «Воейков», боролись 116 ребят со всех уголков Пензенской области.

Одно удачное движение может решить исход всего поединка. Таковы реалии самбо. Это относительно молодой, но быстро развивающийся вид спорта. Первоначально им называлась комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками общества «Динамо». Лишь спустя некоторое время ей присвоили статус спортивной дисциплины. Официальной датой появления единоборства считается 16 ноября 1938 года. До сих пор самбо остается единственным видом спорта, официальный свод правил которого написан только на русском языке.

«Самбо - это единая большая, очень дружная семья, в которой очень много достойных людей. Задача этого вида спорта - воспитать не только чемпионов, но и достойных граждан страны», - сказал председатель федерации самбо Пензенской области Сергей Малахов.

Всероссийский день этой дисциплины в России отмечают с размахом. Юбилейные турниры проходят во всех регионах. Не стала исключением и Пензенская область. В соревнованиях приняли участие более 100 самбистов. Понаблюдать за успехами своих юных коллег приехали заслуженные спортсмены. По их словам, самбо развивает не только навыки самообороны и физическую силу: это особая система воспитания, закаляющая характер.

«Чтобы выиграть первенство России, нужно одержать около восьми побед в течение суток, вне зависимости от возраста. Это серьезнейшее средство воспитания», - отметил чемпион мира по самбо, профессор института физической культуры и спорта ПГУ Валерий Волков.

Турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо, завершится 17 ноября (0+).