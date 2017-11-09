09 ноября 2017, 17:19Общество В Пензе прошел фестиваль национальной автономии Пестрые национальные костюмы и ароматные блюда традиционных кухонь. В пензенском доме молодежи представители этнических диаспор продемонстрировали элементы своей традиционной культуры. Гости фестиваля национальных автономий познакомились с мордовскими, татарскими, армянскими и русскими традициями.

Душевные песни мордвы, зажигательные татарские и армянские танцы. В доме молодежи национальные автономии объединились на одной площадке, чтобы рассказать пензенцам о своих культурных особенностях.

«Основной целью проекта является воспитание толерантности подрастающего поколения и молодежи через уроки дружбы и проведение таких фестивалей», - пояснила специалист многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

К празднику представители автономий подготовили небольшую экспозицию. Посетители смогли увидеть национальные костюмы, вышивку и предметы народного промысла. Больше всего гостей собралось у столов с национальными блюдами. Сытные пирожки, пахлава, эчпочмак, самса и пирожные расходились на «ура».

«Особенно понравилась татарская культура, их выпечка и национальная одежда. Все очень интересно», - сказал учитель математики лицея №2 Пензы Марина Игошина.

В Пензе фестиваль проходит в пятый раз. За это время представители национальных диаспор успели не только познакомится, но и подружиться. Многие общаются семьями.

«Мы все уже давно дружим. Потому что периодически ходим друг к другу в гости на праздники», - рассказала представитель пензенской региональной общественной организации «Союз армян России» Сусанна Асатрян.

Завершился фестиваль праздничным концертом. С вокальными и танцевальными номерами выступили представители всех автономий Пензенской области.

Общество

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