В Пензе появится модерновый парк рядом с домом Пионеров

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27 апреля 2017, 14:29Общество
Состоявшаяся в городской администрации встреча мэра Пензы Виктора Кувайцева и молодых архитекторов свидетельствует, как минимум, о двух вещах.
Первое, в Пензе общение с градоначальником возможно для любых творческих объединений при наличии идеи, таланта и способности организованно подходить к реализации задуманного. Второе. Достойная идея, пройдя профессиональный фильтр соответствующих служб и общественности, может быть осуществлена, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, что в рамках поручений губернатора регион приступил к разработке проектов по благоустройству исторических мест центра города. Молодые архитекторы Мария Кутай и Антон Белов, представляющие творческое объединение «Вещь», предложили идеи по реконструкции территории наверху улицы Кирова, напротив памятника Первопоселенцу. Речь шла о воссоздании лестницы, которая раньше соединяла улицы Кирова и Белинского.
Не меньший интерес вызывает и проект создания парка вокруг Дворца детского и юношеского творчества на ул. Бекешской, причем молодых архитекторов, которые едва ли помнят на собственном опыте, что такое быть пионером, вдохновила именно архаичная, модерновая архитектура дома пионеров. Их проект не спорит с советской архитектурой, а дополняет и развивает ее, расставляя при этом маркеры современной эпохи.
«Здесь должно быть все для культурного отдыха и для здорового образа жизни», - отметили разработчики идеи.
По завершении встречи молодые архитекторы остались под впечатлением: их проектам было уделено достаточно внимания благодаря чему задумку удалось объяснить во всех деталях. Личное общение – всегда лучше, чем просто проект, представленный на бумаге.
Благодаря «умению слушать» в Пензе реализуется еще один культурный проект, имеющий огромное личное значение для каждого жителя города. Идею создать в Пензе сквер «Бессметного полка» предложили журналисты. Работы по благоустройству сквера Виктор Кувайцев контролирует лично. Однако слово «контролирует» здесь не совсем уместно. Он, скорее, участвует в его реализации.
За сравнительно небольшой срок удалось сделать многое: сформированы дорожки, где в ближайшие дни появится тротуарная плитка. Они уже обрамлены бордюрным камнем. Подготовлены и зоны для установки стендов. Виктор Кувайцев пообщался с рабочими, которые не упустили возможности сделать фото на память.
Местные жители, которые уже не удивляются появлению мэра, решили извлечь пользу из ситуации. Пенсионерка, гулявшая с внуком, воспользовалась моментом и попросила Виктора Николаевича не останавливаться лишь на этом сквере, а продолжить благоустройство всей территории. Гардоначальник, которого сложно застать врасплох подобными просьбами, выдвинул встречное предложение: «Было бы хорошо, если бы жители близлежащих домов навели чистоту на прилегающих территориях, а мусор оставляли на контейнерных площадках», в очередной раз подтвердив постулат о том, что преображение города - в руках его жителей.
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