В Пензе после ремонта прорвало трубы на нескольких улицах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 июня 2019, 10:01Общество
В Пензе после включения воды после работ Горводоканала произошли прорывы труб. Об этом стало известно на оперативном совещании в мэрии 25 июня.
«Под плановое отключение попадали 330 домов, четыре детсада и шесть школ. В 18.00 "Горводоканал" вышел на режим, но после включения произошли прорывы на перекрестке улиц Кулакова-Суворова, улицах Тухачевского, Бекешской, Октябрьской. Работы будут проводиться сегодня в ночь», - сообщил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.
Помимо этого, 25 июня воду отключат в одном многоквартирном доме на улице Московской. Отмечается, что это не связано с большим отключением, там произошел прорыв.
Алексей Михайлов добавил, что во время массового отключения 24 июня все нуждающиеся были обеспечены водой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 июня 2019, 14:06В Пензенской области тарифы на ЖКУ вырастут в пределах 2%
25 июня 2019, 13:36Пенза заняла 15 место в рейтинге самых агрессивных городов России
25 июня 2019, 13:04Жителям Пензы объяснили, как получить перерасчет платы за мусор
25 июня 2019, 12:49Пензенская область – в числе лучших по организации Диктанта Победы
25 июня 2019, 12:41Депутат «ЕР» помог организовать праздник мордовской культуры
25 июня 2019, 12:34Тамалинца подозревают в истязании сына
25 июня 2019, 12:03Пензенца удивил вздувшийся на дороге асфальт
25 июня 2019, 11:33В администрации Пензы сообщили об инциденте на пляже ГПЗ-24