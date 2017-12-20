20 декабря 2017, 13:38Общество В Пензе подвели итоги проекта «Здоровый дошкольник» В Пензенском институте регионального развития прошла научно-практическая конференция по реализации проекта «Здоровый дошкольник».

На заседании 19 сотрудников дошкольных образовательных организаций показали результаты реализации проекта. Презентации касались всех трех модулей: «Танцующий детский сад», «Футбол в детском саду» и «Мое здоровье». Воспитатели продемонстрировали самые разнообразные методики работы с дошкольниками - от тематических прогулок до детского фитнеса, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

На конференции отметили, что за время работы проекта снизилась заболеваемость дошкольников и заметно улучшилось физическое развитие дошколят, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/57781/

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