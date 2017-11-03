В Пензе планируют создать инициативные группы по борьбе с экстремизмом

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03 ноября 2017, 19:03Общество
В Пензенском государственном университете прошел международный молодежный юридический форум «Экстремизму - отпор!». В нем приняли участие представители власти, правоохранительных органов, юридического сообщества и студенты из разных стран мира. Специалисты определили основные направления профилактической работы, а также призвали молодежь противодействовать экстремизму общими усилиями.
Экстремизм — проблема не только политических активистов. Массовые беспорядки и террористические акты рушат жизни обычных людей. Проявления экстремизма можно встретить и в повседневной жизни в виде призывов к межнациональной или межрелигиозной ненависти.
«Иногда формализм в вере порождает безразличие. Вторая крайность — это фанатизм. Когда человек способен полностью ненавидеть все, что не касается тех религиозных традиций, в которых он воспитан», - пояснил первый проректор Пензенской духовной семинарии Николай Грошев.
Специалисты обсудили с молодежью вопросы противодействия экстремизму в России. Будущие правозащитники, студенты Пензенского государственного университета согласны с тем, что в современном мире важно подходить к подобным проблемам осознано.
«В XXI веке хотелось бы верить в то, что в обществе таким явлениям уже нет места. Потому что происходят глобализационные процессы, мировая сеть интернет. Мы же должны как-то привыкнуть друг к другу, к людям, что мы все разные, что это круто», - отметила студентка Пензенского государственного университета Анна Сучкова.
С начала года в стране зарегистрировано более 1000 преступлений экстремистской направленности. В Пензенской области произошло всего два подобных случая. По словам участников форума, работу по борьбе с экстремизмом необходимо вести вместе с активной молодежью.
«Надо начинать с разъяснения, что такое экстремизм, с чего он начинает проявляться. И постепенно показывать то, что реально происходит в обществе. Какая идеология преобладает, я говорю об идеологии патриотизма, о любви к родине. Нужно созидать, а не разрушать», - объяснил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Сергей Егоров.
По итогам форума подготовят резолюцию, которую направят в правоохранительные органы. Также планируется организовать инициативные группы, которые присоединятся к борьбе с экстремизмом на территории Пензенской области.
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