09 сентября 2019, 13:04Общество

В Пензе перекроют дорогу на ул. Урицкого

В Пензе ограничат движение транспорта по улице Урицкого в районе дома №93.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, ограничение движения связано с проведением работ по врезке сетей водопровода в рамках реконструкции набережной реки Суры.

Работы будут проводиться 10 и 14 сентября с 8:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.1976184,45.0255395,3a,75y,42.54h,76.46t/data=!3m7!1e1!3m5!1s4x0U0jR8BDvU4GiFPjHKzw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D4x0U0jR8BDvU4GiFPjHKzw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D91.79566%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

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