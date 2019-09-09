В Пензе перекроют дорогу на ул. Урицкого

В Пензе ограничат движение транспорта по улице Урицкого в районе дома №93.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, ограничение движения связано с проведением работ по врезке сетей водопровода в рамках реконструкции набережной реки Суры.

Работы будут проводиться 10 и 14 сентября с 8:00, пишет ИА «Пенза-Пресс».