В Пензе открылась выставка мастеров «Русская весна»

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10 апреля 2017, 14:04Культура
В преддверии святого праздника Пасхи в галерее «Воображариум» открылась выставка «Русская весна» (0+). В нее вошли около 100 работ пензенских мастеров. Особое место заняли неофициальные символы России.
Пуховый платок, матрешка, украшения, расписанные под хохлому и гжель. Неофициальные символы страны, благодаря которым никогда не спутаешь Россию с другими государствами, стали основой новой выставки «Русская весна» в галерее «Воображариум».
«Весна - это что? Это птицы, которые уже поют. Зелени еще пока нет, но скоро будет. Это женщины. И, конечно, святой праздник Пасхи, в преддверии которого мы открываем «Русскую весну», - сказала арт-директор галереи «Воображариум» Марина Краснова.
На выставке можно познакомиться с работами ремесленников из Пензы и области. Особое место заняли матрешки, расписные пасхальные яйца и деревянные копилки мастера росписи по дереву Алими Шамшетдиновой. Одним из трудоемких в исполнении стал символ гостеприимного дома и семейного уюта - декоративный самовар.
«Он не просто расписан, покрыт лаком. Он еще служит конфетницей, туда можно чай, заварку, конфеты положить. Во-вторых, это композиция, в которую входит не только самовар, но и чайничек, маленькие тарелки, чашечки», - рассказала мастер.
Удивить постарались всех - и местных жителей, и гостей города. Студентки медицинского института из Киргизии как раз давно искали место, где можно найти колоритные подарки для своих родных и близких.
«Решили зайти сюда, прикупить сувениры для родителей, потому что скоро лето и мы домой отправляемся. Мы в восторге, тут столько всего, что у нас глаза разбегаются» - поделилась посетительница выставки Сырга Талантбекова.
Познакомиться с выставкой «Русская весна» (0+) можно будет до 15 апреля.
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