21 апреля 2017, 19:21Общество В Пензе открылась конференция IT-разработчиков SECON-2017 Ключевое событие в сфере информационных технологий! В Пензе открылась межрегиональная конференция разработчиков программного обеспечения SECON. В 2017 году она проходит уже девятый раз, форум собрал около 1000 специалистов из разных городов страны.

От радиоуправляемых самолетов до школьных лабораторных. Ни в образовании, ни даже в спорте без высоких технологий уже не обойтись. Это очередной раз доказывают участники межрегионального форума SECON.



«IT-технологии помогают нам, чтобы освоить радиоуправляемую модель самолета. Для того, чтобы не было аварий, существуют авиасимуляторы, то есть после нескольких часов на нем человек может эксплуатировать настоящую модель. Это программа дополненной реальности для работы в школах», - рассказал начальник федерации модельного спорта Пензенской области Герман Синявин.

В системе образования XXI века информационные технологии играют огромную роль. В Пензе это понимают, поэтому будущих программистов и веб-экспертов готовят не только в вузах, а уже со школьной скамьи.



«Обучаем программированию детей 7-10 классов. Курс рассчитан на два года, спустя это время ребята, которые пройдут этот курс, уже станут старшеклассниками, они получат весьма глубокие знания по программированию и будут способны разрабатывать самостоятельно приложения», - сказал директор учебно-методического центра технопарка «Рамеев» г. Пензы Сергей Скворцов.



«Для нас IT-технологии - это огромная составляющая нашей компании, это наша жизнь, огромная движущая сила, и с каждым годом она развивается все больше», - отметила участник межрегиональной конференции SECON г. Пенза Ирина Неудахина.



Форум разработчиков программного обеспечения в 2017 году собрал почти тысячу человек. Приехали специалисты из шести регионов, в том числе - из Москвы, а также из Томска, который является одним из ведущих городов в сфере развития IT-технологий.



«У нас сейчас - более 300 компаний, более 100 компаний - экспортом. Количество людей, занятых в IT-отрасли, - около восьми тысяч человек, и это, примерно, при той же самой численности города и региона, как Пенза и Пензенская области», - сказал участник межрегиональной конференции SECON из г. Томска Федор Скворцов.



Для Пензенской области такие цифры пока есть только в планах. Сейчас в регионе существует 150 IT-компаний, в которых работают около тысячи специалистов.



«Нехватка специалистов-айтишников составляет свыше 70%, поэтому сегодня очень важно, что мы ежегодно поднимаем эти проблемы, приглашаем специалистов из других городов, которые работают в этой сфере, которые делятся своим опытом», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

О том, что регион претендует на звание одного из лидеров в сфере развития информационных технологий, говорят уже первые итоги форума. Как сообщил губернатор, на базе одного из бизнес-инкубаторов Пензы готовы создать IT-парк.

Общество

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